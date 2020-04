Nuovo album in uscita per il duo Die Angel, collaborazione nata a inizio millennio tra Ilpo Väisänen e Dirk Dresselhaus (Schneider TM).

La coppia ha infatti proclamato per la fine di aprile l’uscita di “Utopien I“, annunciato come una sorta di seguito concettuale del disco pubblicato nel 2017 per la Cosmo Rhythmatic, “Entropien I“.

La nuova release è intesa anche come una sorta di appello politico: in un mondo in declino generale, c’è bisogno di nuove idee e approcci per progettare il futuro; consta di quattro tracce registrate tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016 e che spaziano dall’avant-rock, al minimalismo, industrial ed elettronica free.

“Utopien I” sarà pubblicato il prossimo 24 aprile attraverso la Karlrecords, label berlinese fondata nel 2006 da Thomas Herbst.

In rete diffusa la traccia ‘Cargo Cult’ con la collaborazione di Oren Ambarchi in veste di chitarrista.

www.karlrecords.net

Autore: Luigi Ferrara

Die Angel – ” “Utopien I” – Tracklist

1. Epikouros

2. Cargo Cult

3. Coup d’État

4. Khormanoupka