I Sigur Rós annunciano un tour con orchestra e pubblicano un nuovo album a giugno.

Erano dieci anni che la band islandese non pubblicava un nuovo album di inediti e lo farà in estate quando presenterà dal vivo le nuove canzoni. Infatti i Sigur Rós hanno annunciato un tour in Europa e Nord America dove saranno accompagnati dalla London Contemporary Orchestra formata da 41 elementi con la quale eseguiranno dal vivo delle canzoni del loro prossimo album in studio, che dovrebbe uscire a giugno. Non ci sono ancora dettagli circa questo ottavo album del gruppo di Jónsi Birgisson, per ora l’unica cosa certa sono le tappe del tour che arriverà anche in Italia il 9 giugno al Roma Summer Fest, l’11 giugno al Locus Festival di Bari, il 12 giugno al Lucca Summer Festival e il 13 giugno a Piazza Sordello a Mantova.

