La leggendaria punk band Descendents ha pubblicato un nuovo singolo, intitolato “WhoWe Are”, i cui proventi saranno devoluti a ACLU, PlannedParenthood e The Southern Povery Law Center.



Scritta in seguito alle elezioni presidenziali americane, “Who We Are” è una potente canzone di protesta contro il razzismo, il sessismo e gli atteggiamenti contrari all’immigrazione mostrati dalla nuova presidenza statunitense. Un forte messaggio di resistenza, che incita gli ascoltatori a combattere il fascismo, “defend the rights of every woman and man.”



La band si esibirà presso il Carroponte, Sesto San Giovanni (MI) il prossimo 11 giugno per un‘ unica data italiana, tra le pochissime europee, con special guest Me First And The Gimme Gimmes.

https://www.facebook.com/thedescendents/

http://descendents.tumblr.com/