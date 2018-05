Comunicate finalmente le date della seconda edizione del Soundmit – International Sound Summit, l’incontro si terrà in autunno, precisamente nei giorni di Sabato 3 e Domenica 4 Novembre 2018.

Questo secondo appuntamento avrà luogo – così come nella precedente edizione – nella Lavanderia a Vapore, teatro situato nella prestigiosa cornice del Parco della Certosa di Collegno a Torino, collocato negli spazi ristrutturati della lavanderia di quello che fu il più grande ospedale psichiatrico d’Italia, esempio emblematico di una riuscitissima riconversione di una struttura in disuso a spazio culturale.

Il Soundmit nasce dalle solide fondamenta e dall’esperienza di sei anni di Synth Meeting ed è l’unica fiera italiana specializzata in sintetizzatori, strumenti musicali elettronici e tecnologia musicale. L’evento è in crescita costante e attrae i più importanti brand mondiali con anteprime e ricche presentazioni, oltre alla capacità di tessere ottime relazioni e felici cooperazioni: anche Freak Out Magazine è media partner dell’iniziativa.

Il programma sarà man mano aggiornato, ma già sono annunciate le prime novità tra i workshop formativi, quest’anno realizzati con la partecipazione della London School of Sound e del Gamma Music Institute di Torino.

Il Soundmit sarà altresì collegato con Tel Aviv grazie alla collaborazione con Tech It Forward, agenzia di consulenza che promuove startup e la cui missione è aiutare le aziende a crescere e innovarsi attraverso strategie di marketing strategico, eventi e roadshow.

Ultima novità alla data corrente è il trasporto multimodale offerto grazie alla partnership con Obike: al capolinea della metropolitana sarà presente una flotta di biciclette fornite dalla nota azienda di bike sharing che in quei giorni applicherà uno sconto speciale dedicato al Soundmit.

E’ partita, infine, la vendita on-line dei biglietti d’ingresso e fino al 1 luglio sarà possibile acquistare i tagliandi ad un prezzo speciale.

www.soundmit.com

www.facebook.com/soundmit

www.twitter.com/Soundmitfair

www.instagram.com/soundmit

Autore: Luigi Ferrara









Al Soundmit – International Sound Summit troverai la più vasta esposizione di sintetizzatori e synth modulari, dal piccolo produttore al grande brand.

Ma non solo!

Al Soundmit potrai vedere e sentire: DJ Equipment, Pro Audio per studi di registrazione e per i live, servizi per la musica ed il musicista, studi di registrazione e mastering. Potrai partecipare a prestigiosi workshop ed incontrare tutti i produttori e distributori nazionali ed internazionali.