Ottavo album in studio per il compositore francese di stanza a Berlino David Letellier, conosciuto ai più con il suono nome artistico Kangding Ray; il nuovo lavoro segue i precedenti “Hyper Opal Mantis”, edito nel 2017, il successivo “61 Mirrors / Music For Skalar”, uscito nel 2020 come colonna sonora per lo spettacolo “Skalar”, andato in scena nel 2018 alla cattedrale industrial Kraftwerk Berlin e infine gli EP intitolati “Predawn Qualia EP” del 2019 e il più recente “STOCK”, pubblicato nel 2020 solo in digitale.

Il nuovo disco sarà intitolato “ULTRACHROMA” e sarà il primo full-lenght del compositore sulla sua nuova etichetta ara, lanciata nel 2019 dopo un passato ripartito tra Raster-Noton e Stroboscopic Artefacts.

La release sarà costituita da dieci tracce e sarà disponibile dal prossimo mese di giugno. In rete è stato diffuso in anteprima il video del brano “Pervinca Lucente” a cura di Bi-Ceptual, girato e montato dall’artista visivo Albert Carreras.

www.ara-aboutrecordingartists.bandcamp.com

Autore: Luigi Ferrara

Kangding Ray – “ULTRACHROMA” – Tracklist

01. Mauve Deepens

02. Supraverde

03. Twilight Seven

04. Bitter Keylime

05. Neo Rouge

06. Pearls & Lichens

07. Pervinca Lucente

08. Late Coral Glow

09. Antiblau

10. Sage Aqua