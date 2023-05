PJ Harvey: in arrivo il decimo album. Ascolta il singolo.

PJ Harvey ritorna con un nuovo album dal titolo I Inside the Old Year Dying e condivide il brano “A Child’s Question, August“. Di seguito trovi il video diretto da Steve Gullick.

Il decimo album in studio di PJ, che segue i The Hope Six Demolition Project del 2016, uscirà il 7 luglio su etichetta Partisan records (nel roster Cigarettes After Sex, beth Orton, IDLES, Fontaines D.C., Bombino…) e sancisce la fine della collaborazione con la storica island records.

Il nuovo album è “uno spazio di riposo, un conforto, un conforto, un balsamo, che sembra opportuno per i tempi in cui ci troviamo”, ha detto Harvey in un comunicato stampa.

L’album è stato registrato con i produttori Flood e John Parish, suoi collaboratori di lunga data, ed è stato ispirato dal poema epico di Harvey, Orlam.

“Penso che l’album riguardi la ricerca, l’aspetto: l’intensità del primo amore e la ricerca di un significato.” dice Harvey. “Non che ci debba essere un messaggio, ma la sensazione che ricevo dal disco è di amore con sfumature di tristezza e perdita, ma è amorevole. Penso che sia ciò che lo rende così accogliente: così aperto.”

Harvey ha recentemente ristampato la sua discografia, tra cui B-Sides, Demos & Rarities. La scorsa estate, ha condiviso una cover di “Who by Fire” di Leonard Cohen, inclusa nella serie Bad Sisters di Sharon Horgan.

https://pjharvey.net/

https://www.instagram.com/pjharveyofficial/

I Inside the Old Year Dying:

01 Prayer at the Gate

02 Autumn Term

03 Lwonesome Tonight

04 Seem an I

05 The Nether-edge

06 I Inside the Old Year Dying

07 All Souls

08 A Child’s Question, August

09 I Inside the Old I Dying

10 August

11 A Child’s Question, July

12 A Noiseless Noise