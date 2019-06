Estate punk. Molte delle band che hanno creato e scritto la storia del genere passeranno per l’Italia nei prossimi mesi, e da oggi alla lista si aggiungono i Dead Kennedys. Lo storico gruppo californiano è l’ultimo annuncio internazionale del Bay Fest di Bellaria-Igea Marina (Rimini) e in aggiunta anche in apertura allo show dei The Offspring a Lignano Sabbiadoro (Udine), dove sostituiranno i The Damned che hanno forfait.

I paladini dell’hardcore punk saranno protagonisti del Bay Fest nella giornata del 14 agosto. Insieme a loro The Offspring, The Story So Far, Pup e Shandon per concludere un festival che mai come quest’anno ha presentato pesi massimi di questa scena: Nofx, Ska-P, Pennywise, Good Riddance e Sick of It All, Less Than Jake, Frank Turner, Joey Cape, sono infatti solo alcuni dei nomi presenti in lineup negli altri due giorni dell’evento. A Lignano Sabbiadoro invece la band sarà di scena al Sunset Festival il 15 agosto: oltre agli headliner The Offspring, special guest della serata saranno i conterranei Ignite.

Descritti come rivoluzionari, provocatori, e da alcuni persino come “la band più pericolosa dell’hardcore”, i Dead Kennedys calcano le scene di tutto il mondo dal 1978, e proprio in celebrazione dei 40 anni di attività è recentemente uscito DK40, una compilation dal vivo che in ben 47 tracce ripercorre le canzoni più amate della band come Holiday in Cambodia, Nazi Punks Fuck Off o Police Truck, e anche alcuni “deep cuts” dalla loro discografia.

Ecco i dettagli delle due date:

The Offspring, Dead Kennedys, The Story So Far, Pup e Shandon

14 agosto 2019 | Bay Fest | Bellaria-Igea Marina – Rimini

Ingresso giornata singola: 38€ + diritti di prevendita

Abbonamento 3 giorni: 100€ + diritti di prevendita / 150€ + d.d.p. con campeggio

Prevendite disponibili sul circuito Mailticket.

The Offspring, Dead Kennedys e Ignite

15 agosto 2019 | Sunset Festival | Lignano Sabbiadoro – Udine

Biglietto prato General Admission: 35,00€ + d.d.p.

Biglietto prato Gold Pit: 40,00€ + d.d.p.

Biglietto tribuna numerata: 45,00€ + d.d.p.Prevendite disponibili sul circuito Ticketone.

http://www.deadkennedys.com/

https://www.bayfest.it/

https://www.facebook.com/LignanoSunsetFestival/