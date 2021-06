Matthew Dear, un nuovo album vecchio di dieci anni.

Il “nuovo” album di Matthew Dear esce il 25 Giugno su etichetta Ghostly International ma si tratta di brani registrati dieci anni fa e messo da parte.

‘Preacher’s Sigh & Potion: Lost Album’ è stato prodotto, arrangiato e registrato in un importante momento della carriera del texano, gli stessi anni in cui ha pubblicato album iconici per la scena elettronica come ‘Black City’ e ‘Beams’.

In questo album troverete un Dear dai beat minimali e suggestivi parti vocali dal mood psichedelico, dove blues, rock, pop ed elettronica si sposano alla perfezione.

‘Preacher’s Sigh & Potion: Lost Album’ tracklist:

1. ‘Muscle Beach’

2. ‘Sow Down’

3. ‘Hikers Y’

4. ‘Never Divide’

5. ‘All Her Fits’

6. ‘Supper Times’

7. ‘Crash And Burn’

8. ‘Heart To Sing’

9. ‘Eye’

10. ‘Head’

11. ‘Gutters And Beyond’