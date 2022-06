Ascolta “The One” il nuovo singolo di M.I.A. che annuncia l’album MATA

La rapper, producer, attivista e cantante M.I.A. torna a pubblicare materiale inedito. Mathangi “Maya“ Arulpragasam rivela il titolo del nuovo album e condivide la nuova canzone “The One” prodotto da Rex Kudo e T-Minus. Il titolo del prossimo album, il sesto della carriera per l’anglo-srilankese, è MATA e vedrà la luce sotto marchio Island Records con cui M.I.A. ha firmato un nuovo contratto discografico globale. L’album non ha attualmente una data di uscita.

