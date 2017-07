Alla punk band di Providence son bastati due album, l’omonimo del 2012 e Full Communism del 2015, onde attirare l’attenzione sia per le loro qualità musicali che rispetto ai testi dal forte impatto sociale ed incompromissorio.

Dei Downtown Boys si è accorta la nota label statunitense Sub Pop che li ha messi sotto contratto e, ad Agosto, si accinge a pubblicare il nuovo lavoro in studio, prodotto dall’ex Fugazi Guy Picciotto (Blonde Redhead, The Gossip), Cost of Living.

In rete sono già presenti un paio di estratti, A Wall e Somos Chulas (No Somos Pendejas). Buon ascolto.

La tracklist:

1. A Wall

2. I’m Enough (I Want More)

3. Somos Chulas (No Somos Pendejas)

4. Promissory Note

5. Because You

6. Violent Complicity

7. It Can’t Wait

8. Tonta

9. Heroes (Interlude)

10. Lips That Bite

11. Clara Rancia

12. Bulletproof (Outro)

http://downtownboys.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/DowntownBoys/

Cost of Living by Downtown Boys