Michael Gira annuncia il nuovo album degli Swans.

Lo annuncia Michael Gira in persona con con un video postato sul suo profilo social. Il leader degli Swans dice che il nuovo album della band uscirà ad ottobre e ringrazia i fan che hanno partecipato al fundraising che permetterà questa ennesima release che è è in fase di mixaggio in quel di Berlino. Si presuppone che il quindicesimo titolo del gruppo newyorkese uscirà ancora per la label Mute records e, come sempre, sotto Young God Records la stessa che da sempre pubblica i loro dischi.

