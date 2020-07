Sufjan Stevens, ascolta ‘America’ il primo singolo da The Ascension.

E’ intitolato The Ascension l’ottavo album di uno degli artisti più acclamati della scena indipendente contemporanea. Sufjan Stevens pubblicherà l’album il 25 settembre per la label Asthmatic Kitty ed oggi potete ascoltare il primo singolo ‘America‘.

https://asthmatickitty.com/artists/sufjan-stevens/

https://theascension.sufjan.com/

https://sufjan.com/

https://www.instagram.com/sufjan/

‘The Ascension’ tracklist:

1. Make Me An Offer I Cannot Refuse (5:19)

2. Run Away With Me (4:07)

3. Video Game (4:16)

4. Lamentations (3:42)

5. Tell Me You Love Me (4:22)

6. Die Happy (5:47)

7. Ativan (6:32)

8. Ursa Major (3:43)

9. Landslide (5:04)

10. Gilgamesh (3:50)

11. Death Star (4:04)

12. Goodbye To All That (3:48)

13. Sugar (7:37)

14. The Ascension (5:56)

15. America (12:30)