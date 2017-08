Alcart è una manifestazione culturale e artistica fatta di incontri tematici, arte e musica con un forte sguarda alle iniziative pro-legalità. Dal 2010 ad Alcamo, Sicilia, si accende il centro storico della città, con le energie della letteratura e dell’arte, ed il Parco diventa una suggestiva cornice per i concerti, in un’atmosfera davvero unica.

l Festival è realizzato dalle associazioni culturali Kepos e Creattiva che da anni diffondono il valore della cultura e della legalità tra i più giovani ma anche dall’impegno di tanti volontari che in quei giorni diventano una vera e propria famiglia, sviluppando socializzazione e aggregazione.

Organizzato nella splendida cornice verde del Parco Suburbano, rivalutato dopo anni di totale abbandono, l’ottava edizione, dopo un’attenta selezione musicale che spazia dall’indie al rock, dal reggae al rap e dal punk allo Ska, si delinea in tre giorni di ottima musica con Mexico86, Après la Classe, Dargen D’Amico, Willie Peyote, Management del Dolore Post Operatorio, Ex Otago, Dj Mista P, Dj L-Cut.

https://www.alcart.it/

https://www.facebook.com/pg/alcartfestival/