La cantautrice statunitense ha, finalmente, rotto gli indugi, comunicando l’uscita del successore dell’ultimo lavoro in studio Sun del 2012.

Il decimo disco di Cat Power s’intitola Wanderer (al link sottostante ne potete vedere il teaser) e sarà pubblicato dalla Domino Records il 5 Ottobre venturo.

Charlyn “Chan” Marshall (questa la vera identità dell’artista americana) lo ha co-prodotto con Rob Schnapf (Elliott Smith, Beck), chiamando alcuni colleghi a collaborare, fra cui Lana Del Rey.

La songwriter di Atlanta nei mesi a venire presenterà dal vivo il nuovo album grazie ad una tournèe che toccherà l’Italia in Novembre. Di seguito le date:

5/11 Estragon, Bologna

6/11 Alcatraz, Milano

La tracklist:

1 Wanderer

2 In Your Face

3 You Get

4 Woman [ft. Lana Del Rey]

5 Horizon

6 Stay

7 Black

8 Robbin Hood

9 Nothing Really Matters

10 Me Voy

11 Wanderer/Exit

http://www.catpowermusic.com/

https://www.facebook.com/CatPowerSun/