Prima dell’inizio di questa estate aveva cancellato il tour europeo annunciando di avere un cancro. Oggi Elvis Costello, con The Imposters, annuncia un nuovo album che uscirà il 12 ottobre su etichetta Concord Records.

Con Steve Nieve (tastiere), Davey Faragher (basso), Pete Thomas (batteria) – hanno realizzato un nuovo sensazionale album che si colloca al livello dei migliori lavori che l’artista di origini britanniche.

Declan Patrick MacManus aka Elvis Costello ha registrato “Look Now” a Hollywood, New York City e Vancouver e nella Columbia britannica. Un lavoro nella sua visione lirica, caratterizzato da melodie e orchestrazioni. È il primo album che Costello ha realizzato con The Imposters dall’edizione del 2008 di ‘Momofuku’ e il suo primo nuovo album dall’acclamata collaborazione con i Roots ‘Wise Up Ghost’ del 2013.

“Sapevo che se avessimo potuto realizzare un album con lo stesso fine di ‘Imperial Bedroom & Other Chambers’ e un po’ della bellezza e dell’emozione di” Painted From Memory “, avremmo davvero compiuto qualcosa“, ha detto Costello.

L’album è stato coprodotto da Elvis e Sebastian Krys – “Produttore latino americano dell’Anno” nel 2007 e 2015, il cui amore e comprensione della musica spazia in entrambi gli emisferi.

Sebastian aveva lavorato a lungo con Pete e Davey negli studi di Los Angeles, quindi non sorprende che questa sezione dinamica del ritmo sia stata incredibilmente ben preparata per le sessioni di registrazione. “Quando Pete e Davey sono in questo tipo di forma rara, è saggio fare il back-beat con la tua Telecaster e stare fuori dal loro raggio di azione“, ha detto Costello.

Parlando del suo ruolo di co-produttore, Costello ha dichiarato: “Prima di suonare la prima nota avevo tutte le orchestrazioni e le parti vocali nella mia testa o nella pagina, quindi è stato essenziale lavorare a stretto contatto con Steve Nieve per mantenere luce e spazio negli arrangiamenti e permettergli di brillare. ”

‘LOOK NOW’ Full Track-listing:

1. Under Lime

2. Don’t Look Now

3. Burnt Sugar Is So Bitter

4. Stripping Paper

5. Unwanted Number

6. I Let The Sun Go Down

7. Mr. & Mrs. Hush

8. Photographs Can Lie

9. Dishonor The Stars

10. Suspect My Tears

11. Why Won’t Heaven Help Me? 12. He’s Given Me Things

Deluxe Special Edition Tracks:

13. Isabelle In Tears

14. Adieu Paris (L’Envie Des Étoiles)

15. The Final Mrs. Curtain

16. You Shouldn’t Look At Me That Way