Eels, due brani inediti per Mr. E. Ascoltali.

A due anni di distanza dall’ultimo album intitolato The Deconstruction, gli Eels tornano a pubblicare materiale inedito. Dopo la pubblicazione del lyric video del brano “Baby Let’s Make It Real” è la volta del secondo singolo dal titolo “Who You Say You Are“. Entrambe le canzoni sono state pubblicate in occasione dell’uscita di “Baby Let’s Make It Real/Who You Say You Are””, un 7 pollici in vinile colorato. Restiamo in attesa di maggiori info per un prossimo album.di Mr. E, intanto ascoltatevi questi due primi inediti.

https://eelstheband.com/

https://www.facebook.com/THEEELS