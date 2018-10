I Virutal Time pensano in grande. “From the roots to a folded sky” è il primo di cinque capitoli di una raccolta che sarà intitolata “Pictures”. Il quartetto, di Bassano del Grappa, in attività dal 2012, si esprime con un classic rock che attinge dai grandi nomi come Pink Floyd, Led Zeppelin, King Crimson e Creedence Clearwater Revival. In scaletta ci sono otto brani per trentuno minuti di rock accattivante ed eterno.

Si parte con il rock tranquillo e cullato di “Charmed” per proseguire con il crescendo di intensità della blues-quasi funk “Just you” e giungere al hard blues di “Beyond the sun”. Al rock-blues di “Alligator” il quartetto veneto da un ritmo sincopato e poi si lascia andare a tre mega ballatone rock: “The others”, “Folded sky” e “Down and cry”.

Con la conclusiva “Secrets in your eyes” i VT tornano sul luogo del delitto con un hard rock dei più classici, quindi irresistibile.

autore: Vittorio Lannutti