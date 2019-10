DJ Shadow riunisce il gotha dell’hip hop e pubblica un nuovo album.

Uscirà il 15 novembre su Mass Appeal/Caroline International, con distribuzione Universal, il sesto studio album di DJ Shadow. Il dj/producer americano pubblicherà un doppio album dal titolo Our Pathetic Age per il quale ha rinnovato la collaborazione con i vecchi sodali Solesides, Lateef The Truthseeker e Gift of Gab (Blackalicious).

Il lavoro sarà composto da 11 tracce strumentali molto d’atmosfera tanto che per la prima volta Joshua Paul Davis ha registrato un brano con una vera orchestra. La seconda parte dell’album vede illustri guest-stars del giro hip hop. Il singolo “Rocket Fuel” ha il featuring di De La Soul mentre nelle tracce successive troverete: Run the Jewels, Ghostface Killah, Nas e Raekwon, ma solo per citarne alcuni. Di seguito la tracklist con i nomi di tutti i collaboratori.

https://djshadow.com/

Our Pathetic Age Track List:

1. Nature Always Wins

2. Slingblade

3. Intersectionality

4. Beauty, Power, Motion, Life, Work, Chaos, Law

5. Juggernaut

6. Firestorm

7. Weightless

8. Rosie

9. If I Died Today

10. My Lonely Room

11. We Are Always Alone

12. Drone Warfare (feat. Nas, Pharaohe Monch)

13. Rain On Snow (feat. Inspectah Deck, Ghostface Killah, Raekwon)

14. Rocket Fuel (feat. De La Soul)

15. C.O.N.F.O.R.M. (feat. Gift of Gab, Lateef The Truth Speaker, Infamous Taz)

16. Small Colleges (Stay With Me) (feat. Wiki, Paul Banks)

17. JoJo’s Words (feat. Stro)

18. Kings & Queens (feat. Run the Jewels)

19. Taxin’ (feat. Dave East)

20. Dark Side of the Heart (feat. Fantastic Negrito, Jumbo is Dr.ama)

21. I Am Not A Robot (Interlude)

22. Urgent, Important, Please Read (feat. Rockwell Knuckles, Tef Poe, Daemon)

23. Our Pathetic Age (feat. Samuel T. Herring)

fonte: com. stampa

foto: DerrickDaily