Godspeed You! Black Emperor – Bologna, Estragon 01.10.2022

Assistere ad un concerto del gruppo canadese GSY!BE è un’esperienza unica. Non è la solita frase retorica, soltanto dopo che si è assistito ad una loro performance si può comprendere fino in fondo il senso di questa frase. Giusto per farvi carpire quanto detto nell’incipit vi fornisco alcuni dati in modo crudo: un’ora e cinquanta di musica, gli otto musicisti suonano guardandosi raramente in faccia, con una precisione e una coordinazione millimetrica, al limite dell’ossessività, mai una sbavatura, mai una nota suonata male o stonata. Cominciano alle 21.30 e finiscono alle 23.20.

Il pubblico, circa un migliaio di appassionati, assiste in maniera quasi estatica ascoltando con profonda attenzione e immergendosi nelle onde sonore prodotte dagli otto canadesi che, per tutta la durata del concerto, non hanno detto una parola ma hanno affidato ai visual il contributo e l’interpretazione delle loro sonorità.

I 110 minuti sono stati suddivisi in cinque momenti nei quali sono stati ripresi prevalentemente brani tratti dagli ultimi due album “Luciferian Towers” e “G_d’s Pee AT STATE’S END!” e la chicca di “Steve Reich”.

Il collettivo canadese ha strutturato tutto il set in modo da creare onde sonore, ora alte, ora basse, con cambi di registro stilistico quasi mai repentini in un crogiolo di sonorità racchiuse nel post rock, ma in cui è inevitabile individuare noise, momenti di kraut e di musica classica. Sono stati vari gli intrecci sonori, come chitarre eco e violini vibranti o il contrabbasso percussivo in linea con il ritmo dato dai due batteristi. In molte occasioni il suono si fa epico in un crescendo che sembra non finire mai ma che quando scende accompagna l’ascoltare verso altre meandri del suono senza ‘traumatizzarlo’.

Si torna a casa con uno strano, ma piacevole, senso di acufene nelle orecchie perché ciò che si è ascoltato è qualcosa di molto intenso, coinvolgente e soprattutto lascia soddisfatti per pienezza.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100044315892195

https://godspeedyoublackemperor.bandcamp.com/album/luciferian-towers

https://godspeedyoublackemperor.bandcamp.com/album/g-d-s-pee-at-state-s-end

autore: Vittorio Lannutti

foto: Enrico Tallarini