Pole, il nuovo album in uscita a novembre 2022.

Stefan Betke, musicista, produttore e mastering engineer originario di Düsseldorf, conosciuto ai più con l’appellativo Pole, ha annunciato tramite la Mute Records, l’uscita a breve di un nuovo full-lenght.

L’autore negli ultimi tempi si è messo in evidenza con due ottime produzioni: “Fading” (2020) e l’EP “Tanzboden” (2021) che hanno convalidato la collaborazione con la celebre label di Daniel Miller, che sempre nel 2020 aveva riproposto la trilogia 1, 2 e 3 in un elegante cofanetto.

Adesso arriva il momento di questo nuovo lavoro, intitolato “Tempus” (nella lingua tedesca ci sono sei tempi che possono esprimere il presente, il passato e il futuro): “il tempo di un gruppo verbale è la sua forma, che di solito mostra il riferimento al tempo passato, presente o futuro” e per Betke, si tratta di “uno sviluppo naturale per l’ultimo album”; un pensiero in verità che il Nostro ha più volte espresso anche in precedenza.

Il disco sarà formalmente pubblicato il prossimo 18 novembre in formato vinile, CD e download.

Il dipinto in copertina, di Wolfgang Betke intitolato “Großstadtwanderer”, si collega ai temi esplorati nell’album. Betke infatti spiega: “Ho trovato l’intera atmosfera in questa testa confusa totalmente strana con questi piccoli occhi luccicanti che filtravano attraverso i colori per adattarsi perfettamente all’idea di Tempus“.

Presentato, come anteprima della release, il brano intitolato ‘Grauer Sand’, con il video diretto dal regista austriaco Rainer Kohlberger.

Autore: Luigi Ferrara

Pole – “Tempus” – Tracklist

1. Cenote

2. Grauer Sand

3. Alp

4. Stechmück

5. Firmament

6. Tempus

7. Allermannsharnisch