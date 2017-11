Esce oggi 3 novembre, attraverso la label di sua proprietà, la Border Community, il nuovo album di James Holden, il terzo dopo “The Idiot are Winning” del 2006 e “The Inheritors” del 2013. Stavolta però il produttore inglese si fa accompagnare da una band, The Animal Spirits, stesso nome scelto tra l’altro per il nuovo LP.

Holden dice di essersi appassionato molto alla trance risultante dalla musica Gnawa originaria di alcune regioni del Marocco, cosa che lo ha profondamente ispirato per la creazione di questo lavoro in fase di lancio. D’altronde nel 2015 il musicista britannico aveva collaborato insieme a Floating Point nell’album intitolato “Marhaba“, con il cantante e suonatore di guimbrì Maalem Mahmoud Guinia, scomparso l’agosto dello stesso anno e figura chiave della musica gnawa.

Tornando alla release in oggetto, Holden ha lavorato registrando tutto in una stanza e in un solo take, senza sovraincisioni, pratica molto utilizzata negli ultimi tempi e che in qualche maniera rispecchia moltissimo il modo di fare dell’autore.

Già diffuso anche qualche brano in rete, ad agosto era stato pubblicato ‘Pass Through The Fire’, a settembre ‘Each Moment Like The First’ mentre da qualche giorno è disponibile il video di ‘The Animal Spirits’, diretto dal regista Dan Tombs.

www.jamesholden.org

Autore: Luigi Ferrara

Photo: Laura Lewis

James Holden and The Animal Spirits – tracklist

1. Incantation For Inanimate Object

2. Spinning Dance

3. Pass Through The Fire

4. Each Moment Like The First

5. The Beginning & End Of The World

6. Thunder Moon Gathering

7. The Animal Spirits

8. The Neverending

9. Go Gladly Into The Earth