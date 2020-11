Mouse on Mars, il nuovo disco esplorerà l’intelligenza artificiale.

Andy Toma e Jan St. Werner ritornano con un nuovo album a nome Mouse On Mars a poco più di due anni dal precedente “Dimentional People”, pubblicato nell’aprile del 2018.

Il duo del Nordrhein-Westfalen, ormai di base a Berlino, ha annunciato che il lavoro discografico in oggetto sarà intitolato “AAI” (Anarchic Artificial Intelligence), e come già espresso nel titolo il disco andrà ad analizzare l’intelligenza artificiale dal punto di vista sia narrativo sia come strumento squisitamente compositivo.

Per questo full-lenght la coppia si è avvalsa della collaborazione dello scrittore e ricercatore Louis Chude-Sokei, del percussionista Dodo Nkishi, storico collaboratore della band e di un collettivo di programmatori informatici. Ne è venuto fuori un lavoro di ben venti tracce dalle quali emergono bassi primitivi, un infinito mondo di possibili combinazioni poliritmiche e ipnotici sintetizzatori pulsanti.

Il testo e la voce di Chude-Sokei e del produttore Yağmur Uçkunkaya sono stati inseriti nel software come modello, consentendo a Toma e Werner di controllare alcuni parametri creando così una sorta di strumento vocale che è stato possibile controllare e suonare come se fosse un sintetizzatore. Le voci e la narrazione dell’album rispecchiano esplicitamente il concept: il suono di un’intelligenza artificiale che cresce, impara e parla.

“Anarchic Artificial Intelligence” sarà pubblicato il 26 febbraio 2021 attraverso la Thrill Jockey che accoglie il duo teutonico da tempo immemore. L’artwork è a opera di Casey Reas, creatore del linguaggio di computer grafica Processing.

Pubblicato in rete il primo singolo intitolato ‘The Latent Space’.

www.thrilljockey.com

Autore: Luigi Ferrara

Mouse On Mars – “AAI” – Tracklist

01. Engineering Systems

02. The Latent Space

03. Speech And Ambulation

04. Thousand To One

05. Walking And Talking

06. Youmachine

07. Doublekeyrock

08. Machine Rights

09. Go Tick

10. The Fear Of Machines

11. Artificial Authentic

12. Machine Perspective

13. Cut That Fishernet

14. Tools Use Tools

15. Loose Tools

16. Seven Months

17. Paymig

18. Borrow Signs

19. New Definitions

20. New Life Always Announces Itself Through Sound