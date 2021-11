Jack White (ex White Stripes), dopo l’apertura dello store a Londra pubblica un nuovo brano

L’ex leader dei White Strips ha da poco inaugurato a Londra un negozio della Third Man Records ma le sue attività imprenditoriali non lo distolgono da quelle artistiche. E così che Jack White torna a pubblicare nuovo materiale inedito: “Taking Me Back” è il nuovo singolo (che anticipa un album intero?) disponibile in due versioni e segue, dopo tre anni, l’ultimo lavoro solista “Boarding House Reach”. Il brano è stato registrato Third Man Studios di Nashville e alla versione originale segue un seconda versione acustica intitolata “Taking Me Back (Gently)”. Inoltre il brano è presente anche nel videogame “Call Of Duty: Vanguard”.

Jack White ha dichiarato: «Se non faccio in qualche modo dell’arte, mi preoccupo. Vorrei poter conoscere il perché questa cosa mi è necessaria, è come una malattia, e io non posso farne a meno».

In merito all’apertura dello store londinese White si è espresso così: «Se potessi aprirei negozi della Third Man nelle strade nelle zone povere piuttosto che nel centro di Londra. Nel mio quartiere non abbiamo mai avuto un negozio di dischi o una libreria. Questo probabilmente ha molto a che fare con la mia idea della Third Man come una chiesa per una religione delle arti dove, per dare un tocco romantico, stiamo diffondendo il Vangelo. Mi piace l’idea che qualche ragazzo possa essere attirato nel negozio dai colori e dalle luci, per poi ascoltare un disco punk che gli cambia la vita.»

www.jackwhiteartanddesign.com

www.facebook.com/jackwhite