Mogwai, in arrivo le ristampe in vinile dei primi due album.

Mogwai ristampano in vinile gli storici album di debutto. Young Team del 1997 e Come on Die Young del 1999 sono pietre miliari del post rock anni ’90.

I due album verranno ristampati in formato doppio a più ante e usciranno rispettivamente in vinile blu e bianco e manterranno la loro tracklist originale. Il primo, che è stato rimasterizzato, sarà ristampato anche in CD e in digitale. A pubblicare sarà ancora una volta la storica label scozzese Chemikal Underground che li rilascerà il prossimo 10 febbraio.

La band non si è mai fermata anzi dopo 25 anni di carriera hanno segnato il loro primo numero 1 in classifica nel Regno Unito con il loro ultimo disco, As the Love Continues. Stuart Braithwaite (nella foto) – voce e chitarra dei Mogwai – ha recentemente pubblicato un libro di memorie, Spaceships Over Glasgow: Mogwai and Misspent Youth, sull’ “idiozia adolescenziale, la vita in generale, i concerti e il suonare con i Mogwai”.

https://mogwai.scot/

https://shop.chemikal.co.uk/shop/categories/mogwai

https://www.facebook.com/mogwai