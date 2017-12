A chiusura di un anno che l’ha vista protagonista con più eventi a dimostrazione dell’inossidabile stima e affetto che l’Italia nutre nei suoi confronti – dopo la consegna della laurea ad honorem in Lettere classiche e moderne, la recente mostra a Parma ed il tour “Grateful” – la sacerdotessa del rock torna per una serie di concerti-reading speciali a dicembre, accompagnata sul palco dalla figlia Jesse.

Ecco i dettagli del tour:

Lunedi 12 Dicembre 2017

Napoli – Made in Cloister

Chiostro Chiesa S. Cateria a Formiello

prezzo biglietti: Posto unico: €50,00+2,00 diritti di prevendita

Martedì 13 Dicembre 2017

Roma – Teatro dell’Opera

Patti Smith, Omaggio a Roma. An evening of words and music with Patti Smith. Jesse Smith al piano

apertura porte ore: 20.00 – inizio concerto ore: 21.00

prezzi dei biglietti: da 25,00 a 35,00 € + diritti di prevendita

Giovedì 14 Dicembre 2017

Caserta – Duomo di Casertavecchia

all’interno dell’evento “La Musica Nei Cieli”,

An evening of words and music with Patti Smith. Jesse Smith al piano

apertura porte ore: 19.30 – inizio concerto ore: 20.00

prezzo dei biglietti: offerta simbolica 2 €. Info al numero 0823 353336

Sabato 16 Dicembre 2017

Roma – Città del Vaticano

Aula Paolo VI

25° Edizione del Concerto di Natale

Patti Smith, accompagnata sul palco dalla figlia Jesse Smith e Giovanni Sollima

Piazza del Sant’Uffizio

apertura porte per il pubblico ore: 15.30 fino alle 17:30 – inizio concerto ore: 18.30

prezzi dei biglietti: da 60 € a 100 € + diritti di prevendita

