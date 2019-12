Da qualche giorno “reduce” da un grande concerto al Museo del Sottosuolo a Napoli, il compositore veneziano Gigi Masin ha da poco annunciato anche un nuovo lavoro.

Il disco in via di lancio segue a due anni di distanza il precedente “KITE” e sarà intitolato “Calypso”, come la nereide figlia di Atlante che trattenne Ulisse per sette anni sulla non ben identificata isola di Ogigia e punita dalle Moire che puntualmente le indirizzavano uomini di cui poi si innamorava e che poi alla fine sarebbero dovuti partire, proprio come capitò al protagonista dell’Odissea di Omero.

In verità il musicista veneto è stato ispirato per questo lavoro di sedici tracce dall’isola greca di Gozzo, a sud di Creta, conosciuta anche come Gavdos, isola che per alcuni studiosi sembra essere proprio la su citata Ogigia.

Per restare in ambito mitologico, “Calypso” sarà pubblicato attraverso la prestigiosa Apollo Records, fondata nel 1992 come sub-label in materia di ambient music della storica label belga R&S Records (ora di stanza a Londra), con release date fissata per il prossimo 28 Febbraio. In rete sono già disponibili in anteprima la title-track e il brano ‘Anemone’.

Autore: Luigi Ferrara

Gigi Masin – “Calypso” – Tracklist

01. Calypso

02. Bellamore

03. Nefertiti

04. If

05. Anemone

06. Khalifa Golf Club

07. Mayo Slide

08. Susan Maybe

09. Amaranta

10. Coraline

11. How To Disappear In A Kiss

12. Cry Winds Or Flames

13. Enter Venus

14. On Demons And Diamonds feat. Ben Vince

15. The Water Sibyl

16. Your Name Is My Infinite