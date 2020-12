‘Tripping With Nils Frahm’ è in arrivo oggi su etichetta Erased Tapes

Da oggi è disponibile, per la label Erased Tapes, ‘Tripping With Nils Frahm’ del compositore Nils Frahm. Il film concerto, che deriva dal live al Funkhaus di Berlino del 2018 è prodotto da Leiter, in collaborazione con Plan B Entertainment, la casa di produzione cinematografica di Brad Pitt, nel ruolo di produttore esecutivo del docu-film; viene presentato in anteprima tramite la piattaforma streaming https://mubi.com/it

Il primo live del tour di ‘All Melody’ al Funkhaus di Berlino, gennaio 2018, fu solo l’inizio di un lungo ed ambizioso viaggio durato due anni, durante i quali Nils Frahm si è esibito in oltre 180 concerti esauriti in tutto il mondo, dalla prestigiosa Sydney Opera House fino alla Disney Hall di Los Angeles, dal Barbican di Londra alla Elbphilharmonie di Amburgo, oltre a suonare da headliner in importanti festival. Grato di questa esperienza e di queste emozioni, un solo posto è nel cuore di Nils Frahm, il Funkhaus di Berlino, rinomato per il suo suono vintage e per la sua acustica. Per Nils è anche casa: da anni infatti il suo studio risiede qui, ed è qui dove ha registrato ‘All Melody’, lo strepitoso album pubblicato nel 2018. A dicembre dello stesso anno Frahm è tornato al Funkhaus per un concerto della durata di quattro ore, i cui biglietti sono terminati in pochissimo tempo. Durante quel memorabile live, l’amico regista e collaboratore di lunga data Benoit Toulemonde ha catturato la magia dell’evento filmando l’intero live.

