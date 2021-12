Se già vi sentite abbastanza adulti o in fase di anzianità avanzata allora sapere che il disco di esordio dei Saint Etienne ha compiuto trenta anni vi darà la botta finale.

Ebbene “Foxbase Alpha”, opera prima dell’ensemble britannico attivo dalla fine degli anni ottanta, fu pubblicato alla fine del 1991 e a breve vedrà una bella 30th anniversary edition.

A quel tempo la band era formata sostanzialmente dal giornalista Bob Stanley e dal DJ Pete Wiggs amici d’infanzia; in seguito si unirà a loro la bellissima Sarah Cracknell, figlia di Derek Cracknell, ex-primo assistente alla regia di Stanley Kubrick.

“Foxbase Alpha” fu originariamente pubblicato attraverso la Heavenly ed è da considerare come una delle uscite più influenti di inizio anni novanta, tant’è che fu nominato per il primo Mercury Music Prize. Negli anni successivi il disco ha visto diverse pubblicazioni, compresa una versione uscita nel 2009, “Foxbase Beta”, tratta da un tour di quello stesso anno in cui l’album è stato suonato dal vivo per intero e comprensivo altresì dei remix di Richard X.

Il full-lenght è costituito da tredici songs e nella tracklist è presente la celebre cover del brano di Neil Young ‘Only Love Can Break Your Heart’, che però fu cantata dalla vocalist Moira Lambert in quanto in quel periodo la Cracknell non era in pianta stabile nella band. Non solo, di grande successo fu anche il singolo ‘Nothing Can Stop Us’ con una rivisitazione successiva addirittura insieme a Kylie Minogue.

La ristampa speciale dello storico album sarà disponibile in edizione limitata dal prossimo 21 gennaio 2022 in formato vinile di color verde.

Di recente il trio ha inoltre pubblicato un nuovo EP “natalizio” costituito da quattro tracce intitolato “Her Winter Coat“, sempre tramite la storica label londinese Heavenly. L’EP è stato rilasciato lo scorso 26 novembre ed anticipato dal video del singolo a cura di Alasdair McLellan.

www.saintetienne.com

Autore: Luigi Ferrara

Saint-Etienne – “Foxbase Alpha – 30th Anniversary edition” – Tracklist

1. This Is Radio Saint Etienne

2. Only Love Can Break Your Heart

3. Wilson

4. Carnt Sleep

5. Girl VII

6. Spring

7. She’s The One

8. Stoned To Say The Least

9. Nothing Can Stop Us Now

10. Etienne Gonna Die

11. London Belongs To Me

12. Like A Swallow

13. Dilworth’s Theme