Jesse Osborne-Lanthier chiude la serie ‘unun’ della Raster-Noton

Sarà Jesse Osborne-Lanthier a chiudere la serie della Raster-Noton denominata Unun con il nuovo EP in uscita “Unalloyed, Unlicensed, All Night!”

La label tedesca ha messo in piedi questa raccolta di release allo scopo di “patrocinare” i nomi più interessanti tra le giovani leve sulla scena o artisti in continua evoluzione e che prende l’appellativo dagli elementi chimici 111 – 119 della tavola periodica; naturalmente la serie si è compiuta in nove album:

r-n 111 – Unununium – Matsunaga/Munehiro “nhk”;

r-n 112 – Ununbium – Grischa Lichtenberger “~treibgut”;

r-n 113 – Ununtrium – Aoki Takamasa “rn-rhythm-variations”;

r-n 114 – Ununquadium – Mika Vainio “Vandal”;

r-n 115 – Ununpentium – Kyoka “Ish”;

r-n 116 – Ununhexium – Emptyset “Collapsed”;

r-n 117 – Ununseptium – Ueno Masaaki – “Vortices”;

r-n 118 – Ununoctium – Gomilla Park – “Gomilla Park”.

L’ultimo, il 119 è l’Ununennium ed è toccato al trasversale artista multimediale canadese, conosciuto anche come Femminielli Noir; pare che l’autore abbia registrato “Unalloyed, Unlicensed, All Night!” in appena due ore, poco prima di esibirsi ad un live set a Parigi.

Il nuovo EP di Jesse Osborne-Lanthier sarà in distribuzione in versione vinile dal prossimo 13 gennaio del 2017.

www.raster-noton.net

Autore: Luigi Ferrara

“Unalloyed, Unlicensed, All Night!” – Tracklist