Il trio power-pop di Boston, a sei anni da Skins (2011), si prepara ad implementare la propria discografia con il suo nono album. I Buffalo Tom, difatti, hanno reso noto che il prossimo 2 Marzo, via Scrawny/Schoolkids Records, uscirà un nuovo lavoro lavoro sulla lunga distanza, dal titolo Quiet and Peace.

La band lo ha inciso nel Massachussets presso gli studi Woolly Mammoth, facendosi aiutare in sede produttiva da David Minehan (Neightborhoods), oltre che da John Agnello (Kurt Vile, Sonic Youth, The Hold Steady) in fase di mixaggio.

Tra le particolarità da segnalare c’è la cover di The Only Living Boy in New York di Simon & Garfunkel, cantata da Lucy, figlia del vocalist e chitarrista del gruppo, Bill Janovitz.

In basso, invece, trovate l’audio del primo estratto All Be Gone. Buon ascolto.

La tracklist:

01. All Be Gone

02. Overtime

03. Roman Cars

04. Freckles

05. CatVMouse

06. Lonely Fast and Deep

07. See High The Hemlock Grows

08. In The Ice

09. Least That We Can Do

10. Slow Down

11. The Only Living Boy in New York

http://buffalotom.com/

https://www.facebook.com/buffalotomband/