Foo Fighters, ascolta il secondo singolo dal prossimo album Medicine at Midnight.

I Foo Fighters hanno condiviso una nuova traccia dal titolo “No Son of Mine” ovvero il secondo singolo dal loro prossimo album intitolato Medicine at Midnight, seguito di Concrete and Gold del 2017. Il prossimo lavoro di Dave Grohl e soci è stato prodotto da Greg Kurstin e costituirà il decimo capitolo del gruppo post-Nirvana. Il decimo album – registrato ad Encino un quartiere di San Fernando Valley a Los Angeles – verrà pubblicato il 5 Febbraio 2021 e sarà licenziato dalla RCA/Roswell.

In merito al nuovo singolo, quello precedente è ShameShame, Grohl ha dichiarato: “Questo è il tipo di canzone che ci rappresenta in questo momento. Dal punto di vista dei testi abbiamo lo scopo di colpire l’ipocrisia degli ipocriti leader politici“.

https://www.foofighters.com/

https://www.facebook.com/foofighters

Questa la tracklist di Medicine at Midnight

1. Making a Fire

2. Shame Shame

3. Cloudspotter

4. Waiting on a War

5. Medicine at Midnight

6. No Son of Mine

7. Holding Poison

8. Chasing Birds

9. Love Dies Young