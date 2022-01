Kill Your Idols, dopo quindici anni di silenzio tornano con un nuovo inedito.

I veterani dell’hardcore di Long Island/New York Kill Your Idols hanno pubblicato la loro prima nuova canzone in 15 anni, “Simple, Short & Fast“, che apparirà in un prossimo split con i nuovi arrivati ​​LIHC Rule Them All, in uscita il 4 febbraio tramite Flatspot Records.

“‘Simple, Short, & Fast’ è una canzone a cui molti possono relazionarsi“, dice il chitarrista Gary Bennett “Abbiamo tutti quell’amico che pensa di poter aiutare essendo pedanti. Hanno buone intenzioni, ma a volte hai solo bisogno di essere solo nei tuoi pensieri. Devi risolverlo da solo. Ma è anche la formula perfetta per la musica hardcore – Semplice , breve e veloce.”

https://www.facebook.com/people/KILL-YOUR-IDOLS-NYHC/100038756510592/

https://flatspotrecords.bandcamp.com/track/simple-short-fast