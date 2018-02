Non sono in molti, a dire il vero, a godere del rispetto di cui è ammantato il trio a stelle e strisce. Renderà felici tanti appassionati, quindi, la notizia che, dopo cinque anni, gli Yo La Tengo sono pronti a pubblicare il 15°album della loro lunga carriera.

Il nuovo lavoro in studio del trio americano, in uscita il prossimo 16 Marzo via Matador Records, sarà intitolato There’s a Riot Going On come l’omonimo disco del 1971 di Sly and the Family Stone tuttavia, sottolinea il comunicato ufficiale a cura dello scrittore Luc Santé “L’intestazione è la stessa…ma con una forza diversa, un album che propone un’alternativa alla rabbia e alla disperazione”.

Il gruppo statunitense se lo è autoprodotto da solo, facendosi aiutare da John McEntire (Tortoise, the Sea and Cake) in fase di mixaggio.

Ad anticiparlo ci sono, addirittura, quattro brani You Are Here, Shades of Blue, She May,She Might e Out of the Poo che trovate in ascolto al link sottostante.

Sul versante delle esibizioni dal vivo, i nostri terranno un’unica data italiana, quella del 15 Maggio venturo al Fabrique di Milano.

La tracklist:

1. You Are Here

2. Shades of Blue

3. She May, She Might

4. For You Too

5. Ashes

6. Polynesia #1

7. Dream Dream Away

8. Shortwave

9. Above the Sound

10. Let’s Do It Wrong

11. What Chance Have I Got

12. Esportes Casual

13. Forever

14. Out of the Pool

15. Here You Are

http://www.yolatengo.com/

https://www.facebook.com/TheRealYLT/