Lee Ranaldo – Electric Trim Live at Rough Trade East (Mute)

Dopo aver sviluppato e accentuato la sua vocazione alt-pop, in seguito al drammatico scioglimento dei Sonic Youth, Lee Ranaldo pubblica questo live, registrato a Londra, nel quale, non solo riprende esclusivamente i brani della sua produzione solista ma lo fa in versione unplugged e in solitaria. In questo modo viene fuori la sua parte più cantautorale che per certi versi evoca proprio il live di Lou Reed a Londra. I brani risultano scarnificati, valorizzati nella sua parte appunto cantautorale. Sono otto le canzoni in scaletta durante le quali la chitarra viene utilizzata come unico mezzo per condurre i brani, ora in maniera vibrante e veloce come con la title-track, ora in modo percussivo (“Circular”) o particolarmente intenso (“Maroccan mountains”). Un lavoro intrigante, perché registra l’evoluzione di questo grande musicista.

autore: Vittorio Lannutti