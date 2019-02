Secondo album in vista per Joni Judén conosciuto ai più come Celestial Trax, il compositore di Helsinki si è spostato in varie località della Finlandia per circa un anno per la realizzazione di questo nuovo full-lenght che sarà intitolato “Serpent Power“, costituito da dieci tracce edificate grazie all’ausilio di sintetizzatori, tape machines, voci, chitarra elettrica e acustica.

Il produttore finlandese ha comunicato che la release sarà pubblicata attraverso il marchio di sua proprietà, True Aether, il prossimo 22 febbraio, a circa due anni dal disco d’esordio “Nothing is Real“.

L’album sarà disponibile in digitale, su cassetta e in edizione limitata deluxe, che includerà una capsula USB in ginepro finlandese, betulla, pino e abete rosso, lavorata a mano da Jukka Judén a Heinola, in Finlandia, oltre ad una foto polaroid scattata da Judén, unica e differente per ogni packaging. In rete come anteprima di “Serpent Power” il secondo brano della tracklist, ‘Underwater Garden’.

www.facebook.com/celestialtrax

Autore: Luigi Ferrara

Photo Credits: Kaitlyn Hamilton

Celestial Trax – “Serpent Power” – Tracklist

1. Aura Cleansing

2. Underwater Garden

3. Sinking Through a Surface

4. Offline Offscreen

5. Way In is the Way Out

6. Suspend Midair

7. Peace

8. Healing (Garden Redux)

9. Blossoms in the Blue Sky

10. In the End We Ascend