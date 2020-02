Album in collaborazione per il decano del pop elettronico Felix Kubin insieme al jazzista polacco Hubert Zemler.

Il neonato duo – che si presenta come “un laboratorio di prova per cadenze ritmiche e scariche elettrostatiche” – ha battezzato la nuova release col nome “CEL” e ha affidato la fabbricazione delle sette tracce che costituiscono questo full-lenght nelle mani dell’espertissimo produttore di Amburgo Tobias Levin, i più attenti lo ricorderanno accreditato a vario titolo o proprio come produttore di Kante, To Rococo Rot, Tied & Tickled Trio, Faust, Kreidler o dello stesso Kubin, oltre a decine di altre collaborazioni.

“CEL” è un lavoro molto ispirato e sorprendente, naturalmente l’esperto e bizzarro Kubin ha come sempre tirato al massimo i suoi sintetizzatori e generatori sonori aggiungendo vibrafono, xilofono e percussioni africane trovando così una sponda perfetta nelle ritmiche robuste e meccaniche del suo collega Zemler.

Il disco vedrà la luce il prossimo 14 febbraio attraverso la label anseatica Bureau B, attualmente in rete sono stati diffusi solo dei ritagli e un breve trailer come anteprima.

www.bureau-b.com

Autore: Luigi Ferrara

Photo: Simone Scardovelli

Felix Kubin & Hubert Zemler – “CEL” – Tracklist

1. Ping Korridor

2. Lichtton

3. Elektrybałt

4. Funkenkammer

5. Das Personal

6. Doppelbild

7. Jimmy Carter