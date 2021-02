Lo storico trio belga Telex formato da Michel Moers, Dan Lacksman e lo scomparso Marc Moulin, ha annunciato una collaborazione con la celebre Mute Records di Daniel Miller che inizialmente porterà alla pubblicazione di una nuova compilation contenente quattordici brani tra inediti e nuovi mix dei classici del collettivo, in attesa di ulteriori sviluppi.

Le tracce scelte per questa antologia raccolgono un po’ tutta la carriera della band, a partire dal loro singolo d’esordio, ‘Twist à Saint Tropez’, contenuto nell’album “Looking For St. Tropez” del 1979, passando per il loro pezzo di maggior successo ‘Moskow Diskow’, fino agli estratti dall’ultimo disco del 2006 “How Do You Dance?”.

Il materiale collezionato è stato sottoposto ad una “rinfrescata” dai superstiti della band che in qualche maniera hanno teso un po’ a spogliare e “sottrarre” elementi dai nastri originali. Dan Lacksman a questo proposito ha dichiarato: “We simplify, We take away, to create something more efficient, more Telex”.

I Telex si sono formato a Bruxelles nel 1978. Al tempo Dan Lacksman, già specializzato come sound engineer, si era fatto conoscere con progetti di matrice dance / proto-elettronica come Electronic System, Discotheque Sound, Electronic Butterflies e Transvolta. Lacksman è tutt’oggi un grande devoto e collezionista di sintetizzatori e nel 1970 è stato il proprietario del primo synth giunto in Belgio: un EMS VCs3. Dan Lacksman è stato l’unico musicista a collaborare con Florian Shneider fuori dai Kraftwerk.

Marc Moulin invece era un pianista jazz già piuttosto affermato quando confluì nei Telex. Aveva lavorato nelle radio e come turnista per alcuni musicisti e nel 1975 uscì il lavoro “Sam Suffy”, mentre nel ’77 aveva fatto parte dei Aksak Maboul.

Dal 2001 Moulin cominciò a produrre per la Blue Note con la quale pubblicò “Top Secret”, “Entertainment”, “I am You” oltre a una sfilza di singoli, EP e compilation tra cui la raccolta “Placebo years 1971 – 1974” di brani tratti durante la militanza nei Placebo, storico collettivo avant-jazz belga.

Michel Moers, la voce del trio, si è formato come architetto ed ha esercitato le professioni di grafico e fotografo attivo soprattutto nel campo pubblicitario. Musicalmente è conosciuto anche con gli pseudonimi Z Moor Z o anche Victor Szell quale autore della celebre versione primordiale “La canzone dei Puffi”. Come solista Moers ha pubblicato alcuni singoli oltre all’album del 1990 “Fishing le Kiss”. Di recente è stato in procinto di ripartire con un nuovo progetto solista chiamato Ex+Guests. Leggi l’intervista a Michel Moers su Freak Out Magazine – QUI -

L’ultima raccolta dei Telex risale al 2009 con “The Ultimate Best Of”, nella quale vi era una sorta di chiusura a proposito di questo marchio: “[...] now that we are only two of us, Telex future is its past and the name is definitly “vintage” in all meanings”. Questo annuncio invece è stato in qualche modo profetico considerando questa importante collaborazione con la Mute e infatti di recente sui social è stato rivisto e corretto in “We used to think that TELEX past might be its future, looks like it’s coming true”.

In questa compilation che sarà intitolata “This is Telex” e pubblicata il prossimo 30 aprile saranno anche presenti due inediti oltre ad alcune delle loro rivisitazioni in chiave elettronica di classici del mondo del rock e del pop, un marchio di fabbrica del trio che come era in usa all’epoca usava rielaborare brani in chiave sintetica grazie alla sensazionale diffusione e commercializzazione dei primi home-synthesizers.

“This is Telex” sarà pubblicata in vinile colorato in edizione limitata (rosa gambero e verde felce), cassetta e CD, con note di copertina di David Stubbs, oltre che in digitale e in un bundle di t-shirt in edizione limitata.

Intanto in rete è stata pubblicata come anteprima la versione rivisitata con nuovo video della hit ‘Moskow Diskow’.

www.mute.com

Autore: Luigi Ferrara

Telex – “This is Telex” - Tracklist

1. The Beat Goes On:Off (Unreleased)

2 . Moskow Diskow (New mix)

3. Twist à Saint-Tropez (New mix)

4. Euro-vision (New mix)

5. Dance To The Music (New mix)

6. Drama Drama (New mix)

7. Exercise Is Good For You (New mix)

8. L’Amour Toujours (New mix)

9. Radio-Radio (New mix)

10. Rendez-Vous dans L’Espace (New mix)

11. Beautiful Li(f)e (New mix)

12. The Number One Song In Heaven (New mix)

13. La Bamba (New mix)

14. Dear Prudence (Unreleased)