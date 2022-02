Grimes, per il decimo anniversario ristampa “Visions” e lancia un nuovo Ep.

Grimes ha annunciato una ristampa speciale per il decimo anniversario di Visions, suo iconico LP del 2012. La vendita avverrà attraverso il club discografico Vinyl Me, Please. La riedizione viene fornita con un’esclusiva stampa artistica e nelle note di copertina, che sono illustrate, Grimes ricorda le sue ispirazioni, scelte e crescita musicale che ha avuto negli anni.

Dall’ultimo album Miss Anthropocene, uscito nel 2020 ha fondato un gruppo di ragazze AI chiamato NPC, ha condiviso nuova musica come “Love” e “Player of Games” si è “semi-separata” dal suo partner miliardario Elon Musk ed oggi annuncia l’EP Fairies Cum First anticipato dal nuovo singolo “Shinigami Eyes“.

https://www.vinylmeplease.com/