Non c’è bisogno di grosse presentazioni nei confronti della storica musicista e attivista statunitense. Basti dire che ad un decennio di distanza da Day After Tomorrow (2008), Joan Baez è ritornata sul mercato discografico con Whistle Down The Wind.

Il nuovo lavoro in studio della folk-singer americana, uscito lo scorso 2 Marzo, è composto di cover(Tom Waits, Anohni, Eliza Gilkyson, Mary Chapin Carpenter, Tim Eriksen), compresa una di Joe Henry (Lisa Hannigan, Allen Touissant, Elvis Costello, Solomon Burke, Ani DiFranco), qui presente anche in veste di produttore.

In rete è stata resa disponibile la title-track, brano originariamente scritto da Tom Waits e Kathleen Brennan, in ascolto al link sottostante.

Oltre all’album, nel 2018 la Baez darà vita ad un giro di concerti denominato Fare Thee Well che segnerà il suo distacco dai tour ufficiali. In Italia son previsti ben quattro live. Queste le date:

5/8 Teatro Romano/Verona Folk, Verona

6/8 Terme di Caracalla, Roma

8/8 Folkest/Castello, Udine

9/8 Cortile dell’Agenzia di Pollenzo, Bra (CN)

La tracklist:

1 Whistle Down The Wind (Tom Waits and Kathleen Brennan)

2 Be Of Good Heart (Josh Ritter)

3 Another World (Anohni)

4 Civil War (Joe Henry)

5 The Things We Are Made Of (Mary Chapin Carpenter)

6 The President Sang Amazing Grace (Zoe Mulford)

7 Last Leaf (Tom Waits and Kathleen Brennan)

8 Silver Blade (Josh Ritter)

9 The Great Correction (Eliza Gilkyson)

10 I Wish The Wars Were All Over (Tim Eriksen)

http://www.joanbaez.com/

https://www.facebook.com/OfficialJoanBaez/