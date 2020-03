Picastro – Exit (Sleeping Giant Glossolalia)

Il gruppo canadese torna con un nuovo lavoro in cui incastra sonorità indie, pop, avant, post rock, minimale e sperimentazione. La leader e cantate dei Picastro Liz Hysen ha deciso di lasciare molte delle parti vocali ad una manciata di ospiti maschili: Jamie Stewart (Xiu Xiu), Tony Dekker (Great Lakes Swimmers), Adrian Crowley, Caleb Mulkerin (Big Blood), Alex Mackenzie (Petra Glynt) e Chris Cummings (Marker Starling). Le otto tracce in scaletta si dipanano lungo coordinate molto distanti tra loro, ma mai irruente. Il clima è spesso rilassato e passano da momenti scoppiettanti di “Blue neck” a quelli corali dell’essenziale “To know”, dalla melodia avvolgente e accattivante di “I spy” alla vibrante e altrettanto soffusa “From come to speak”. Intrigano i momenti stranianti di “She’s in a bad mood” e i cambi di registro stilistico di “A trench”. Nel complesso un lavoro che desta molta curiosità.

https://www.facebook.com/PicastroMusic

autore: Vittorio Lannutti