Mighty Oaks, tre date live con il nuovo album.

“All Things Go“, il loro nuovo album, è uscito ad inizio febbraio per la label BMG. Per il trio indie folk composto dallo statunitense Ian Hooper, dall’italiano Claudio Donzelli (che ricordiamo come athebustop) e l’inglese Craig Saunders si prospetta un tour mondiale che arriverà anche in Italia a maggio con tre date: Bologna, Roma e Milano.

I Mighty Oaks hanno annunciato l’uscita del loro nuovo album con la pubblicazione del singolo “All Things Go”, che parla dell’incontro tra i genitori di Ian Hopper, una parabola sulla bellezza e sulla transitorietà del momento. “Mio padre era uno studente americano laureato a Monaco all’inizio degli anni ’80 ed è stato invitato a una cena da uno sconosciuto incontrato per strada. Incuriosito dal fatto che si trattasse di un appuntamento o meno, ed essendo uno che non diceva mai di no a un pasto gratuito, accettò l’invito. Salì in ascensore con un altro ospite della festa mentre si recava all’appartamento. Si trattava di quella che sarebbe poi diventata mia madre”. Ciò che seguì fu una storia d’amore transatlantica, due bambini e la morte prematura della madre di Hooper.

La band si lascia raccontare eloquentemente tramite le sue inconfondibili sonorità e tramite il percorso artistico intrapreso più di dieci anni fa in un salotto di Berlino, passato attraverso due album tra cui l’osannato disco di debutto “Howl” del 2014, il secondo lavoro “Dreamer” e centinaia di concerti in tutto il mondo. Ha condiviso palcoscenici con artisti del calibro di Kings of Leon, The Lumineers e Chvrches, mantenendo il messaggio artistico centrale così come l’approccio positivo nei confronti della vita che emerge nella canzoni, anche quelle più tristi.

Nel dettaglio le tappe italiane:

25 Maggio 2020 – Bologna – Locomotiv

Ingresso € 15 + d.p.

26 Maggio 2020 – Roma – Monk

Ingresso € 15 + d.p.

27 Maggio 2020 – Milano – Magnolia

Ingresso € 15 + d.p.

https://mightyoaksmusic.com/



fonte: com. stampa