Siete sicuri di conoscere i CAN a fondo? Se pensate sul serio questa cosa, rifletteteci bene…la loro musica non può mai essere la stessa per due volte…

In arrivo attraverso la collaudata cooperazione tra la Mute Records di Daniel Miller e la Spoon Records di Sandra Podmore e la moglie di Irmin Schmidt, Signora Hildegard, una serie di registrazioni bootleg dei live della band di Colonia con la formazione a quattro: Micheal Karoli, Holger Czukay, Jaki Liebezeit e naturalmente l’affilato organo di Irmin Schmidt. Il periodo è quello post “Future Days” e quindi privi della voce di Damo Suzuki, senza il quale l’ensemble procederà nell’immediato con gli album “Soon Over Babaluma” e il successivo “Landed”.

Si parte il 28 maggio, sulla rampa di lancio è pronto “Live in Stuttgart 1975” che sarà solo il primo di una sequenza di concerti dal vivo, fruibili per la prima volta integralmente in formato vinile, CD e digitale. Il materiale ricavato originariamente era registrato su nastro e di recente è stato accuratamente restaurato e rimasterizzato da Schmidt insieme all’ingegnere Rene Tinner, i più attenti lo ricorderanno accreditato per la sua voce nel singolo ‘…and More’ dall’album “Flow Motion”. In seguito saranno rivelate le future pubblicazioni.

“Live in Stuttgart 1975″ sarà pubblicato in edizione limitata con stampa in vinile arancione confezionato in tripla copertina apribile, con libretto da 12″ che include nuove note di copertina estese del romanziere Alan Warner, che in passato aveva scritto due romanzi in tributo a Holger Czukay (“Morvern Callar”) e Michael Karoli (“The Man Who Walks”), dell’archivista Andy Hall e della manager della Spoon Sandra Podmore, moglie del musicista Kumo.

In rete come anteprima, un estratto dalla ipnotizzante opening track ‘Live in Stuttgart 1975 Eins’.

www.mute.com

www.spoonrecords.com

Autore: Luigi Ferrara

CAN – “Live In Stuttgart 1975″ – Tracklist:

1. Stuttgart 75 Eins

2. Stuttgart 75 Zwei

3. Stuttgart 75 Drei

4. Stuttgart 75 Vier

5. Stuttgart 75 Fünf