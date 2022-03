Vinci due e-tickets per il live streaming degli Hoodoo Gurus

Freakout mette in palio due (02) e-tickets per assistere all’evento live streaming di presentazione del nuovo album degli Hoodoo Gurus.



Appuntamento il giorno giovedì 10 marzo ore 21 CET per l’esclusivo live streaming.



Per vincere basta scrivere il titolo del vostro album preferito della band australiana a info@freakout-online.com con oggetto: Hoodoo tickets.

I primi due lettori che scriveranno vinceranno un accesso gratuito.

Il contest terminerà l’8 Marzo alle ore 10.00.

Per partecipare all’evento clicca qui:

https://www.emusiclive.com/Hoodoo_Gurus/Hoodoo_Gurus_Live_GMT

https://www.hoodoogurus.net/

https://www.facebook.com/hoodoogurus