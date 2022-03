Gregario – Nomads on Hold (Autoprodotto)

David André, aka Gregario continua nel suo intrigante percorso di sperimentazione e di intromissioni in nuovi contesti musicali. Per l’Ep in questione l’artista lussemburghese si apre ad un post rock colto che evoca quello degli italiani Bartòk. Tuttavia per sua stessa ammissione sono presenti anche le influenze di Keith Jarrett e dei 90 Day Men. Avendo il pianoforte la parte predominante del sound i brani assumono una particolare profondità e allo stesso tempo un’estensione jazzy avvolgente che induce l’ascoltatore ad immergersi in mondi onirici ed immaginari. Tra momenti grevi, vibranti e sontuosi (“Volganic”), altri più intensi e ritmici (“Manhunt”) e altri ancora accoglienti e rallentati (“Just Another Sisyphos”), questi sei brani conquistano per i cambi di registro stilistico e per la ritmica mai lenta.

autore: Vittorio Lannutti