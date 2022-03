La Warp Records e il nuovo album dei !!! (Chk Chk Chk). Ascolta!

La Warp Records e il nuovo album dei !!! (Chk Chk Chk). Il nono studio album della band californiana è Let It Be Blue e verrà pubblicato il 6 maggio.

L’album è anticipato dal singolo “Storm Around The World” e vede il featuring di Maria Uzor dei Sink Ya Teeth.

Let it Be Blue è definito dalla band “un lavoro ricco di sensazioni di costante e radicale trasformazione e si allontana dal passato dance. Il tipo di roba che vuoi mettere ad alto volume per lasciarti andare”.

https://chkchkchk.net/

https://www.facebook.com/chkchkchk

https://chkchkchk.bandcamp.com/album/let-it-be-blue