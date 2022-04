Perfume Genius: nuovo album “Ugly Season” e un cortometraggio.

Perfume Genius annuncia la pubblicazione del suo nuovo album “Ugly Season” in uscita per Matador records il 17 giugno. In concomitanza con l’uscita dell’album, Mike Hadreas, in arte Perfume Genius, ha collaborato con il famoso artista visivo Jacolby Satterwhite per un cortometraggio con Hadreas e la musica di Ugly Season. Satterwhite è noto per la sua tecnica multidisciplinare immersiva che fonde video dal vivo, animazione 3-D, disegno e stampa. Il lavoro di Satterwhite è apparso al MoMa, allo Smithsonian, al Whitney e allo Studio Museum di Harlem. Il suo video musicale e i crediti alla regia includono l’accompagnamento visivo di When I Get Home di Solange.

https://perfumegenius.bandcamp.com/

Ugly Season tracklist:

1. Just a Room 2. Herem 3. Teeth 4. Pop Song 5. Scherzo 6. Ugly Season 7. Eye in the Wall 8. Photograph 9. Hellbent 10. Cenote