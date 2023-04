Jane’s Addiction: brano inedito on line. Ascolta.

I Jane’s Addiction sono una band anomala nel panorama rock internazionale. Con il front leader Perry Farrell e il chitarrista Dave Navarro ha quasi ottenuto più attenzione per le loro capacità comunicative, organizzative e per lo stile iconico. Dicevamo che anomala perché artisticamente ha sempre lavorato a singhiozzo e infatti dagli inizi nei primi anni 90 ad oggi ha pubblicato solo quattro album e l’ultimo, The Great Escape Artist, risale al 2011. Quindi parliamo di oltre dieci anni di silenzio tranne sporadiche apparizioni live, televisive o collaborazioni trasversali. La novità è che di recente hanno suonato dal vivo un brano inedito dal titolo ‘True Love’, una ballatona che alla fine del loro spettacolo alla Mechanics Bank Arena di Bakersfield di inizio marzo, hanno eseguito annunciandolo così: “vogliamo darvi qualcosa di molto speciale, vi lasceremo con una canzone nuova di zecca che nessuno ha mai sentito, voi ragazzi la sentirete per primi”.

L’ultimo brano inedito che il gruppo californiano ha pubblicato risale precisamente al 2013 e nel frattempo il cantante Farrell ha realizzato la sua ultima collaborazione con gli inglesi Sleaford Mods per il brano “So Trendy” incluso nel loro recente album “UK Grim”.

Di seguito potete ascoltare live True Love che supporte le tappe dal vivo che il gruppo, sporadicamente, farà in Nord America e in Brasile dove spicca il Lollapalooza Basil 2025.

https://janesaddiction.com/

https://www.facebook.com/JanesAddiction