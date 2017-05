Dopo i 107 episodi della fortunata sitcom animata statunitense, è in preparazione un album con altrettanti brani presi dalla serie della Fox.

The Bob’s Burgers Music Album, questo il titolo scelto per l’occasione, sarà edito dalla Sub Pop Records il prossimo 12 Maggio.

In esso troveranno spazio sia canzoni interpretate dai personaggi principali dello show che da alcuni umoristi a stelle e strisce. Non mancheranno anche interpretazioni di musicisti, quali The National,St. Vincent, Stephin Merritt (Magnetic Fields), Carly Simon e Cyndi Lauper.

In basso trovate il teaser di questa simpatica operazione. Buona visione.

La tracklist:

1. The Bob’s Burgers Theme Song

2. Lifting Up the Skirt of the Night

3. Butts, Butts, Butts

4. Theme from Banjo

5. Da Ding Ding

6. Pirates of Panache

7. Weekend at Mort’s

8. Sex Music

9. Wing Man

10. Taffy Butt

11. Getting Out of P.E.

12. Groping for Glory

13. Oil Spill

14. One Way or Another

15. The Prince of Persuasia

16. Bad Girls

17. You Got Beefsquatched

18. Milkin’ the Cow

19. Fun! Fun! Fun! Fun!

20. Parakeet in Your Hat

21. Kill the Turkey

22. The Diarrhea Song

23. Silent Love

24. Silent Muffler

25. The Harry Truman Song

26. Daddy / The Itsy Bitsy Stripper

27. Sex Sex Sex Sex Sex

28. You’re the Best

29. Mad Pooper

30. Buckle It Up

31. Love Mission

32. Two People

33. Can’t Get Enough (Of Your Woman Stuff)

34. Funky Finger

35. This Is Working

36. Baby Hold On

37. Electric Love

38. T-I-N-A

39. The Snake Song

40. Fracas Foam

41. The Kids Run the Restaurant

42. Coal Mine

43. Whisper in Your Eyes

44. I Wanna Hear Your Secrets

45. I’ve Got a Yum Yum

46. Rain, Rain, Flash, Flash

47. We’re Coming for Ya

48.Quicky Kiss It

49. Prankin’

50. Sneaky Pete

51. Gravy Boat

52. We Won the Talent Show

53. DerekDematopolis

54. Not Bad for Havin’ Three Kids

55. Jingle in the Jungle

56. Slumber Party Fashion Show

57. It’s Not Magic It’s Tragic

58. The Fart Song

59. Hava Nagila

60. Equestranauts Theme

61. Nice Things Are Nice

62. Wharf of Wonder

63. Bad Things Are Bad

64. Die Hard / Working Girl Musical Medley

65. Work Hard or Die Trying, Girl

66. Jeff (Il Est Mort)

67. Your Best Friend

68. Finger on the Trigger (cover song)

69. Christmas Magic

70. Happy Crappy Place

71. Darryl’s Slow Jam

72. I’m Jimmy Jr. Pesto

73. The Sheriff Had a Piggy

74. Lipstick on His Pickup

75. I’ll Trade You These Tears / I Won’t Go Solo on You

76. Shimmy Tap

77. Date Night

78. Don’t You Love Cotton Candy

79. Jam with Darryl

80. His Name Is Lenny

81. I Don’t Need Music

82. I Want Some Burgers and Fries

83. BM in the PM

84. I’m Falling for Helen

85. 99 Red Balloons

86. It’s Called Fate (And It’s Great)

87. I Love You So Much (It’s Scary)

88. It’s Thanksgiving for Everybody

89. The Spirits of Christmas

90. The Nice-Capades

91. Amorpor Favor (Me Llamo Tina)

92. It’s Valentine’s Day

93. Hot Ham and Cheese Day

94. Cease and Desist

95. Muse Dance

96. If You Love Something

97. Fart Stools (for the Gifted)

98. Do the Dirty Pigeon

99.Two Butted Goat

100. Butt Phone

101. Breaking Out

102. Mononucleosis

103. Just What I Needed

104. I Love Charades

105. I’m Tall Enough

106. Yat Dat Dat Da

107. Bad Stuff Happens in the Bathroom

108. Bad Girls (Bob’s Buskers)

109. Electric Love (Bob’s Buskers)

110. Sailors in Your Mouth (Bob’s Buskers)

111. Christmas Magic (Bob’s Buskers)

112. Bad Stuff Happens in the Bathroom (Bob’s Buskers)