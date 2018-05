Continua l’opera di riscoperta del catalogo dei Celibate Rifles, una delle più leggendarie band australiane. Adesso è l’etichetta italiana Area Pirata a firmare la ristampa del quarto album della formazione di Sydney, “Roman Beach Party”. Uscito originariamente nel 1987, amatissimo dai fans, il disco è considerato un classico del rock australiano degli anni Ottanta con una formula che ha fatto scuola e ha reso il sound dei Celibate Rifles immediatamente riconoscibile. Il loro è un rock’n’roll veloce e aggressivo che improvvisamente lascia spazio a episodi più lenti e psichedelici: canzoni indimenticabili come “Jesus on T.V.”, “The More Things Change”, “Ocean Shore”, “(It’s Such) A Wonderful Life”.

Tra le curiosità del disco vi sono il titolo e la copertina che ritrae la band su una sorta di vascello: una foto scattata sulla spiaggia di Torvaianica, vicino Roma, durante un memorabile concerto tenuto nell’estate del 1987. Dopo essere stato fuori catalogo per anni, “Roman Beach Party” viene ora ristampato in una veste lussuosa: vinile 180 grammi e copertina apribile con note di copertina e un’intervista esclusiva al chitarrista Kent Steedman e al cantante Damien Lovelock firmate dal nostro direttore responsabile Roberto Calabrò. Dopo l’uscita della ristampa, prevista per il 7 maggio, probabile anche una nuova tournée europea del quintetto tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo.

