The Shins, il debut album compie 20 anni e la Sub Pop lo ristampa in vinile.

‘Oh, Inverted World‘, il debut album del gruppo The Shins, compie 20 anni! Per festeggiare la Sub Pop records l’11 giugno pubblicherà un vinile rimasterizzato con dicitura “20th Anniversary Edition”.

Un classico album che include il brano “New Slang” per non parlare di “Caring is Creepy”, “Know Your Onion!”, “Girl on the Wing” e altre sette grandi canzoni. Il lavoro è stato rimasterizzato da Bob Ludwig e approvato dal cantante James Mercer. La grafica della cover avrà colori inveriti invertito e un nuovo booklet con foto d’epoca, testi scritti a mano, note di copertina e altro ancora. È disponibile come Loser Edition su vinile azzurro con marmo bianco e vinile nero standard. È disponibile anche su CD e cassetta.

“Questo disco mi ha dato la vita che non avrei mai veramente sognato di avere“, dice Mercer. “Mi ha aperto al mondo intero e mi ha dato conferma. È anche qualcosa che rappresenta un po ‘un apice per la nostra band. Pubblichi il primo disco ed è così ben accolto, ma cerchi sempre di riavere indietro quella magia. Abbiamo fatto bene in carriera ma il fervore che è successo intorno a Oh, Inverted World non l’abbiamo mai raggiunto di nuovo. È un momento speciale in cui sei una nuova band e hai quello che apparentemente era una specie di nuovo sound. Questo disco ha simboleggiato un momento molto speciale nella mia vita, sicuramente un momento di svolta “.

Ci saranno anche 20 copie della 20th Anniversary Edition che sono le edizioni “Golden Ticket” dell’album, che include una foto classica 7 “x7″ della band firmata da Mercer che è stata inserita anche nelle 10 Edizioni Loser dell’album come 10 edizioni standard in vinile nero.

https://theshins.bandcamp.com/album/oh-inverted-world-20th-anniversary-remaster